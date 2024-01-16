Трьом росіянам не вдалося незаконно вивести за кордон корпоративні права українського підприємства з капіталізацією понад ₴180 мільйонів

Волинські прокурори, відстоявши свою позицію в судах всіх інстанцій, перешкодили громадянам держави-агресора позбутися часток у статутному капіталі українського підприємства.

У березні 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією російської федерації», згідно з якою накладено мораторій на відчуження майна особами, пов’язаними з державою-агресором, крім безоплатного відчуження на користь держави Україна.

Прокурори ж з’ясували, що троє громадян рф, яким належало по 5 відсотків частки статутного капіталу зареєстрованого в Україні підприємства, капіталізація якого нині складає понад 180 мільйонів гривень, під час дії мораторію – у серпні 2022 року – відчужили їх на користь іноземної юридичної особи.

У подальшому Господарський суд Волинської області своїм рішенням зобов`язав державного реєстратора провести державну реєстрацію таких змін до відомостей про власників підприємства.

Втрутившись у ситуацію, прокурори оскаржили це рішення суду – і суд апеляційної інстанції його скасував.

Верховний суд пристав на позицію прокуратури та відхилив касаційну скаргу підприємства, залишивши в силі рішення суду апеляційної інстанції.

Нині всі реєстраційні дії реєстратора скасовані.

Відтак реалізувати оборудку і змінити власника майна, яке згодом може забезпечувати відшкодування Україні збитків від війни, не вдалося.

Пресслужба обласної прокуратури