Трьом жителям Харківщини повідомили про підозру в незаконній порубці дерев майже на 800 тисяч гривень

Зловмисники бензопилою зрізали 86 дерев породи «ясен». Своїми діями вони завдали Богодухівській міській раді Харківської області збиток на суму майже 800 тисяч гривень.

11 січня до Богодухівського районного відділу поліції надійшла інформація від жителя району про те, що поблизу села Максимівка невідомі особи вирубують ліс.

Виїздом на місце події працівники сектору кримінальної поліції встановили, що до скоєння даного злочину причетні 28, 34 та 35-річні жителі району. Поліцейські вилучили речові докази.

На даний час слідчим Богодухівського РВП за даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 7 років тюремного ув’язнення.

Трьом чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області