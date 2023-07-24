Троє очільниць так званих «багатофункціональних центрів» з Луганщини підозрюються у колабораціонізмі
За процесуального керівництва Сватівської, Старобільської та Щастинської окружних прокуратур Луганської області повідомлено про підозру трьом особам у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, у серпні 2022 року «голова псевдореспубліки» підписав «Закон «Про багатофункціональний центр надання державних та муніципальних послуг». Після цього так звані «відділення» почали діяти на території тимчасово окупованої Луганщини.
У грудні 2022 року уродженка м. Лисичанськ, колишня директор державної установи лнр «Палац культури імені В. Леніна» очолила незаконний підрозділ у «Сватівському районі «лнр».
Колаборантка ще з 2014 року підтримує режим країни-агресора. Вона була активним пропагандистом громадського руху «Мир Луганщині».
Крім того, у січні 2023 року аналогічну посаду «начальника» в «Біловодському районі лнр» обійняла уродженка Херсонської області. Жінка наразі є кандидатом у депутати ради Біловодського муніципального округу «лнр» від політичної партії ворога ‒ «Єдина росія».
Також викрито ще одну прибічницю окупантів з м. Антрацит. У лютому 2023 року вона стала керувати місцевим і районним «відділенням центру».
Усі підозрювані за власними підписами видають заявникам затребувані документи, а також організовують навчання й підвищення кваліфікації підлеглих працівників.
За протиправні дії їм загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Сватівської, Старобільської
та Щастинської окружних прокуратур)