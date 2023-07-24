Троє очільниць так званих «багатофункціональних центрів» з Луганщини підозрюються у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Сватівської, Старобільської та Щастинської окружних прокуратур Луганської області повідомлено про підозру трьом особам у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у серпні 2022 року «голова псевдореспубліки» підписав «Закон «Про багатофункціональний центр надання державних та муніципальних послуг». Після цього так звані «відділення» почали діяти на території тимчасово окупованої Луганщини.

У грудні 2022 року уродженка м. Лисичанськ, колишня директор державної установи лнр «Палац культури імені В. Леніна» очолила незаконний підрозділ у «Сватівському районі «лнр».

Колаборантка ще з 2014 року підтримує режим країни-агресора. Вона була активним пропагандистом громадського руху «Мир Луганщині».

Крім того, у січні 2023 року аналогічну посаду «начальника» в «Біловодському районі лнр» обійняла уродженка Херсонської області. Жінка наразі є кандидатом у депутати ради Біловодського муніципального округу «лнр» від політичної партії ворога ‒ «Єдина росія».

Також викрито ще одну прибічницю окупантів з м. Антрацит. У лютому 2023 року вона стала керувати місцевим і районним «відділенням центру».

Усі підозрювані за власними підписами видають заявникам затребувані документи, а також організовують навчання й підвищення кваліфікації підлеглих працівників.

За протиправні дії їм загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської, Старобільської

та Щастинської окружних прокуратур)