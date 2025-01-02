Троє осіб загинули та двоє зазнали травм у ДТП в Миколаївському районі

Сьогодні, 2 січня, приблизно о 00:30 на автодорозі «Калинівка-Снігурівка», неподалік села Партизанське Миколаївського району, сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів KIA Sorento та Volkswagen Polo.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів водій та два пасажири Volkswagen Polo від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.

45-річний водій KIA та його 30-річний пасажир з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості були госпіталізовані.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб». Санкція статті передбачає до десяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись за телефонами: 050-013-01-48 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області