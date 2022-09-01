Троє посадовців порту «Южний» підозрюються у заволодінні майже ₴1,5 млн.

1 вересня 2022 року НАБУ і САП спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Національної поліції повідомили про підозру трьом посадовцям ДП «МТП «Южний» у заволодінні майже 1,5 млн грн.

Дії посадовців кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

Серед підозрюваних*:

виконувач обов’язків директора ДП «МТП «Южний»;

головний бухгалтер ДП «МТП «Южний»;

заступник директора ДП «МТП «Южний».

*посади вказані на момент вчинення злочину.

За даними слідства, з квітня по серпень 2020 року, попри обмеження, встановлені урядом щодо виплати заробітної плати посадовцям (не більше 47,2 тис. грн) на період дії карантину через COVID-19, в.о. директора порту «Южний» забезпечив зайве нарахування собі заробітної плати. Його дії, вчинені за попередньою змовою з головний бухгалтером та заступником директора порту, призвели до майже 1,5 млн грн збитків державі.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ