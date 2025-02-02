Троє посадовців з Буковини, які покривали контрабанду електронних сигарет, завдали державі збитків на ₴42 млн.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо двох посадовців Чернівецької митниці та правоохоронця з Буковини, які були учасниками масштабної схеми контрабанди електронних цигарок з Румунії. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Фігуранти, при виконанні службових обов’язків, «заплющували очі» на вантажівки, які заїжджали з підакцизним товаром. ДБР задокументувало нелегальний проїзд щонайменше трьох автівок, за які не було сплачено жодних податків та зборів.

В загальному підсумку на український ринок потрапило майже 170 тис. одиниць товару, через що держбюджет недоотримав 41 млн 730 тис. гривень.

Протиправна схема була викрита наприкінці 2023 – початку 2024 року. Тоді ж було повідомлено про підозру 3 посадовим особам.

Всі фігуранти обвинувачуються в умисному ухиленні від сплати обов’язкових платежів, вчинене службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до ненадходження до бюджетів коштів у великих розмірах, а також у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Правоохоронця було звільнено з посади, митників – відсторонено.

Матеріали щодо організатора схеми, теж правоохоронця, виділені в окреме кримінальне провадження та будуть передані за підслідністю у Бюро економічної безпеки.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань