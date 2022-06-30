Троє правоохоронців із Бердянська здавали воїнів АТО окупантам (відео)

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді трьом працівникам правоохоронного органу у Запорізькій області, які у квітні цього року прийняли пропозиції від окупаційної влади рф та обійняли посади, у тому числі й керівні, у незаконно створених органах міста Бердянську.

За даними досудового розслідування, правоохоронці відшукували службовий транспорт та табельну зброю за місцем проживання колег для подальшої передачі в незаконно створений силовий орган окупаційної влади рф. А також інформували окупантів про адреси проживання учасників АТО/ООС періоду 2014-2021 років.

Правоохоронці підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює Запорізька обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань в котре наголошує та застерігає усіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами. Суворе покарання за такі злочини є невідворотним.

ДБР