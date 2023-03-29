Троє учасників ОЗГ, перебуваючи в СІЗО, ошукували людей по всій Україні

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи, які ошукували довірливих громадян по всій Україні (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, відбуваючи покарання в Державній установі «Сумський слідчий ізолятор», 31-річний чоловік організував схему незаконного збагачення. До своє злочинної діяльності він залучив іще двох співкамерників, відтак, діючи у складі організованої групи, чоловіки в мережі Інтернет розміщували оголошення про купівлю-продаж неіснуючого товару або про надання фейкових послуг з міжміського перевезення пасажирів. Зацікавленим людям пропонували перерахувати на картку аванс чи повністю оплатити послугу.

Діяльність групи було припинено в листопаді 2022 року. Встановлено вісім потерпілих від дій обвинувачених. Четверо осіб втратили кошти, придбавши електронні квитки. Один підприємець оплатив 97 тис. грн за скраплений газ, доставку якого так і не дочекався, троє осіб придбали неіснуючі генератори та мотоблок. Загалом за чотири місяці злочинної діяльності учасники групи збагатились майже на 150 тис. грн.

Досудове розслідування завершено слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області за матеріалами та оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у взаємодії зі співробітниками Державної установи «Сумський слідчий ізолятор» під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура