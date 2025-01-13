Троє ухилянтів впродовж 7 діб блукали засніженим високогір’ям у пошуках кордону

Учора, 12 січня, на Закарпатті прикордонники відділу «Ділове» спільно з фахівцями Рахівського гірського пошуково-рятувального відділення шукали трьох чоловіків, які втратили орієнтування та просили про допомогу.

Застосувавши квадрокоптер, прикордонному наряду вдалося виявити змерзлих та дезорієнтованих «туристів».

Чоловіки мали ознаки сильного переохолодження. Усіх їх доставили до Центральної районної лікарні міста Рахів для обстеження та надання медичної допомоги. Одному із них лікарі діагностували поверхневе обмороження ділянки гомілковостопного суглоба та стопи. На момент обстеження, температура тіла чоловіка становила 33.8.

За словами врятованих чоловіків, усі вони мали намір незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Задля втілення екстремального задуму, «мандрівники» – двоє жителів Київської області та один житель Донецької області, ще 5 січня вирушили у гори за самостійно складеним маршрутом. Попри досить непогану підготовку до подолання високогір’я, їм все ж довелося просити рятувальників про допомогу.

Стосовно правопорушників склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Вже невдовзі оцінку їх діям надаватиме суд.

Держприкордонслужба застерігає від порушень кордону та попереджає про складні погодні умови у високогір’ї Українських Карпат. Просимо не наражати своє життя та здоров’я на небезпеку, утриматися від подолання засніжених вершин та перепливання гірських річок.

ДПСУ