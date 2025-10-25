Троє загиблих та п’ятеро травмованих у ДТП на Кіровоградщині (фото)

24 жовтня 2025 року у місті Мала Виска на автодорозі Т- 2401 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Mercedes-Benz, під керуванням водія 1976 р.н., та автомобіля ВАЗ, яким керував водій 1950 р.н.

Унаслідок зіткнення водії обох транспортних засобів та пасажирка автомобіля ВАЗ, 1964 року народження, загинули на місці події.

Ще п’ятеро осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Серед них — жінка 1987 року народження та чоловіки 2005 і 2007 років народження. Дані інших травмованих уточнюються. Усі постраждалі були доправлені до медичного закладу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Поліцейські встановлюють всі обставини події.

Сектор комунікації поліції Кіровоградської області