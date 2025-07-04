Трудова експлуатація пацієнтів – на Хмельниччині повідомлено про підозру керівнику та медсестрі психоневрологічного інтернату

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику та медичній сестрі одного із психоневрологічних інтернатів Хмельниччини за фактами передачі людей, вчиненої з метою експлуатації з використанням уразливого стану, за попередньою змовою (ч. 2 ст. 149 КК України).

Слідством встановлено, що з березня по червень цього року жінки передавали двох пацієнтів закладу для примусової роботи за межами інтернату.

Вони, використовуючи вразливий стан чоловіків, спричинений стійким психічними розладами, переконували їх працювати за цигарки та гарне харчування. Жінки вмовляли пацієнтів чекати на «замовника» за межами інтернату, а далі їхати до нього на господарство.

Правоохоронці припинили їх протиправну діяльність в червні цього року після чергової передачі пацієнтів.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП в Хмельницькій області, оперативний супровід – УСБУ в Хмельницькій області, ВМП ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури