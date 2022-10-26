Три роки позбавлення волі отримав водій за смертельну ДТП у Рівненському районі

Такий вирок виніс 33-річному водієві Рівненський районний суд. Втім, він іще не набрав законної сили, тож сторона захисту може подати апеляцію.

Нагадаємо, смертельна автопригода сталася третього березня торік на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Грушвиця: 33-річний житель міста Суми, — водій автомобіля «Hundai Elantra», перевищив допустиму швидкість, не впорався із керуванням і на звуженні вказаної автодороги допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем «Peugeot Partner» під керуванням 45-річного жителя села Три Копці Рівненського району.

Внаслідок ДТП загинув пасажир «Hundai», 37-річний житель Сумської області. Іще один — 48-річний житель Чернігівської області отримав тяжкі тілесні ушкодження, а кермувальник іншого транспортного засобу — тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Свою вину 33-річний житель Сум визнав та активно сприяв слідству, що стало пом’якшуючою обставиною.

За результатами експертиз відібраних біологічних зразків обидва водії були тверезі.

Матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом на розгляд суду слідчий слідчого управління скерував у листопаді минулого року.

Відділ комунікації поліції Рівненської області