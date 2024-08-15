Тричі перебував за ґратами за вчинення наркозлочинів та вчергове потрапив до в’язниці: суд виніс вирок зловмиснику

Днями Вінницький міський суд засудив до 5 років ув’язнення місцевого жителя, який неодноразово перебував у колонії за збут наркотичних речовин, але на шлях виправлення так і не став.

Зупинили зловмисника оперативники відділення поліції № 1 Вінницького районного управління у вересні 2023 року на одній із вулиць обласного центру. Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили амфетамін, обіг якого обмежений.

Відомо, що фігурант неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини та на момент вчинення правопорушення відбував умовне покарання.

На підставі зібраних слідством доказів, суд першої інстанції визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді п`яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області