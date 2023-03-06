тричі вдарив ножем знайомого: поліцейські жмеринки затримали зловмисника

5 березня працівники Жмеринського районного відділу поліції затримали 43-річного чоловіка, який під час конфлікту із 37-річним чоловіком, завдав останньому тілесних ушкоджень ножем. Потерпілий доставлений до лікарні.

За словами начальника Жмеринського районного відділу поліції Анатолія Присяжнюка, повідомлення про злочин надійшло до поліції від 32-річної співмешканки потерпілого. По прибуттю поліцейські надали потерпілому домедичну допомогу та викликали лікарів.

В ході першочергових слідчих дій, та на підставі зібраних речових доказів, поліцейські встановили зловмисника, причетного до правопорушення. Ним виявився 43-річний мешканець села Новоселиця Жмеринської міської громади.

Як з’ясували працівники поліції, чоловіки інколи спільно проводили час та цього разу спільне розпиття спиртних напоїв закінчилось проникаючими пораненнями. Близько 19 години між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник дістав ніж та тричі вдарив ним опонента. З отриманими тілесними ушкодженнями потерпілого госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні.

Причини конфлікту з’ясовуються.

Речовий доказ – ніж, вилучено. Зловмисника поміщено до ізолятора тимчасового тримання та готуються відповідні документи для оголошення йому про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За цим фактом поліція розпочала провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання – до 8 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області