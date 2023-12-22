Тримали на морозі, били, імітували розстріл: поліція встановила російського окупанта, який катував людей під час окупації Київщини

19 березня 2022 року під час окупації Бучанського району Київської області росіяни потрапили під артилерійський обстріл ЗСУ. Під приводом пошуку навідників артилерійського вогню вони захопили у полон чотирьох мешканців села Здвижівка.

У момент затримання двоє з потерпілих перебували на території своїх домоволодінь, а інші йшли від родичів додому. Жоден з них не мав зброї та не проявляв агресії до окупантів, проте в одного з затриманих знайшли фото російської військової техніки, датоване 25 лютого 2022 року — фактично, за три тижні до обстрілу.

Це стало приводом безпідставно схопити, зв‘язати та вивезти потерпілих в сарай на околиці села для допитів. Там їх понад добу утримували при мінусовій температурі та, імітуючи розстріл, вимагали визначитися, хто з них навідник. Не отримавши відповіді, окупанти вивезли одного з полонених в лісосмугу, де пів години били його ногами й прикладами автоматів, після чого облили бензином і спочатку імітували його спалення, а після стріляли над головою з автоматів.

Після цього потерпілих відпустили, обумовивши тим, що навідників знайшли та вбили інші російські солдати.

За результатом проведених слідчих дій, поліцейські встановили бригаду, спецпідрозділи й особи росіян, які катували мешканців Здвижівки. Це – спецпризначенці «ОМОН» та «СОБР» управління росгвардії по красноярському краю рф. Керував ними командир спеціального загону швидкого реагування «ОМОН» ГУМВС росії по красноярському краю. Саме він віддавав накази про викрадення, незаконне утримання і катування громадян.

За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя, слідчі ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі повідомили йому про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням і віддані наказу про вчинення таких дій (ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України), що карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі повідомили про підозру російському військовому у вбивстві жителя Київщини.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України