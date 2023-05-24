Тримання під вартою без права на заставу – обрано запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мешканця Первомайська

За доводами прокурора Первомайської окружної прокуратури 46-річному мешканцю м. Первомайськ обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави за підозрою в умисному вбивстві знайомого ( ч. 1 ст. 115 КК України).

Раніше зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

За вказане кримінальне правопорушення законодавством передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура