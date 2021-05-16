«Цей клоун 6000 гривень привіз», – СБУшник і його помічник отримали вирок за шахрайство

Садгірський районний суд Чернівців визнав винним у шахрайстві колишнього оперуповноваженого СБУ і його товариша.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 27 квітня.

За матеріалами справи, працівник СБУ та його знайомий прикинулись працівниками Державного бюро розслідувань і у 2019 році обманом отримали 5 тисяч доларів у чоловіка за непритягнення до кримінальної відповідальності.

Потерпілий розповів, що обвинувачений представився співробітником ДБР та пояснив, що їм з Америки від ФБР прийшло доручення на встановлення 12 осіб, які займаються «кардингом» (вид шахрайств із використанням платіжних карток). У списку навпроти кожної особи була вказана сума в доларах США, яку начебто незаконно перевели в готівку. Навпроти його прізвища нібито було $130 тисяч. Співрозмовник роз’яснив, що такі дії є незаконними і йому загрожує конфіскація майна та позбавлення волі від 3 до 6 років. Водночас «працівник ДБР» повідомив, що в обмін на співпрацю йому допоможуть уникнути відповідальності. Співрозмовник запропонував познайомити потерпілого зі своїм керівником із ДБР , який допоможе вийти із цієї ситуації.

Пізніше під час зустрічі із так званим керівником із ДБР останній повідомив. що у списку, що прислала американці, є 12 осіб і частину з них можна відобразити як незнайдених, або вказати інші обставини. Потерпілого запевнили, що йому пощастило, що його знайшли першим, бо у разі співпраці його заднім числом оформлять як агента, але для цього він повинен буде показати всю схему. А інші люди зі списку нібито будуть притягнуті до кримінальної відповідальності як учасники організованої групи, що є обтяжуючою ознакою, що вимагає скерування їх справи до суду в США.

Потерпілий повірив зловмисникам як працівникам правоохоронних органів, оскільки вони впевнено розповідали про різні кримінальні схеми та орієнтувалися в законодавстві та погодився на співпрацю. Після чого один із них (діючий сбушник) відійшов, а другий чоловік залишився із потерпілим на одинці та дістав блокнот та написав «6000 на ремонт приміщення». Чоловік подумав, що мова 6000 гривень та пообіцяв принести гроші вже завтра.

Коли ж наступна зустріч відбулася, то «начальник із ДБР» вже представлявся керівником відділу кіберзлочинності СБУ. Почувши, що потерпілий приніс 6 тисяч гривень, співрозмовник заперечив, що насправді мова була про 6 тисяч доларів. Потерпілий сказав, що сума велика і йому треба кілька днів, щоб її зібрати. Після зустрічі обвинувачений написав своєму спільнику: «Цей клоун 6000 гривень привіз».

Потерпілий зрозумів, що від нього вимагають хабара та звернувся в поліцію, де написав заяву про злочин. За пару днів обвинувачені призначили йому зустріч і на автомобілі каталися з ним по місту. Під час спілкування потерпілий написав їм заяву про конфіденційне співробітництво, пообіцявши розписати вдома шахрайську схему, за якою він працював. На третій день потерпілий передав обвинуваченому рукописний аркуш із записами щодо його роботи, пов’язаної з «кардингом», і 5000 доларів, повідомивши що більше не зміг зібрати.

У судовому засіданні колишній працівник СБУ провину не визнав. Розповів, що отримав від свого агента інформацію про протиправну діяльність потерпілого і вирішив з ним зустрітися та накопичити інформацію. До роботи також залучив свого знайомого, який раніше допомагав йому у контррозвідувальній діяльності СБУ. Його товариш повинен був таємно записати маніпуляції потерпілого, щоб він зміг надати цю інформацію керівництву як розкритий злочин. Чоловік пояснив, що «наміру здійснити обман потерпілого в нього не було, це особливість роботи СБУ, яка полягає у повідомленні неправдивої інформації».

Зате другий обвинувачений вину визнав повністю і підтвердив всі обставини справи. Розповів, що знайомий сбушник призначив йому зустріч і розповів, що є лист де зазначені прізвища громадян, які займалися незаконною діяльністю – «кардингом» в інтернеті. Водночас сбушник пояснив, що на цьому можна заробити. Співрозмовник наказав зустрітися із потерпілим і представитися його начальником та озвучити суму в розмірі 6000 доларів США, яку потрібно надати для закриття кримінальної справи. Спільник пообіцяв йому 1000 доларів, а решту мав забрати собі. Чоловік сказав, що офіційно агентом СБУ він не був, ніяких офіційних документів з даного приводу не укладав. На додаткові запитання відповів, що у них із сбушником була мета дізнатися схему, за якою працював потерпілий, для отримання прибутку в цій сфері самостійно, оскільки його матеріальне становище було поганим: мати тяжке хворіла і дружина була вагітна і скоро мала народжувати.

У судовому засіданні чоловік попросив вибачення у потерпілого за свої дії. Просив суд його суворо не карати та врахувати, що він має на утриманні хвору матір і малолітню дитину, має нагороди як учасник АТО, а саме медалі від президента та грамоту, є інвалідом 3-ї групи.

Допитувався свідок, який працював начальником відділу контррозвідки інформаційної безпеки держави СБУ в Чернівецькій області. Він пригадав, як йому зателефонували і повідомили, що його підлеглого затримали з «хабарем». Через три дні після даної ситуації підлеглого звільнили з роботи. З іншим обвинуваченим свідок особисто не знайомий, знає тільки, що обвинувачений блогер, читав деякі його статті. Свідок заявив, що доручення зі США про перевірку виведення віртуальних коштів з центрального апарату СБУ не надходило та у його підлеглого не було повноважень в цій сфері діяльності. Також вказував, що його підлеглий не звертався до начальника СБУ в Чернівецькій області з рапортом про виявлене кримінальне правопорушення.

Суд визнав вину обох підсудних доведеною.

Колишньому сбушнику призначили 2 роки обмеження волі – у виправному центрі із обов’язковим залученням до праці. До набрання вироком законної сили він має запобіжний захід – особисте зобов’язання.

Іншого обвинуваченого, який визнав провину і просив вибачення у потерпілого, оштрафували на 1700 гривень.