Ціна життя – ₴3 млн.: двох хмельничан судитимуть за вбивство з корисливих мотивів

Хмельницькою обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох місцевих мешканців за фактами вчинення умисного вбивства з корисливих мотивів, розбою та крадіжки (п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, двоє 34-річних чоловіків розробили план пограбування підприємства, на якому працювали.

У квітні минулого року, вночі вони проникли на територію фірми та вбили 45-річного охоронця.

Викравши з сейфу матеріальні цінності та понад 93 тис доларів США, спільники ретельно намагались знищити сліди злочинів.

Обвинувачені знаходяться під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури