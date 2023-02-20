ТСК з розслідування роботи БЕБ вивчить факти тиску на найбільшого виробника пакування в Україні

“Палп Мілл Прінт” є одним з найбільших в Україні поліграфічних підприємств та лідером ринку з виробництва картонного пакування.

Тимчасова слідча комісія Верховної ради України, яка розслідує діяльність Бюро економічної безпеки, Нацполіції та СБУ, вивчає, серед іншого, порушення законодавства збоку силовиків, оцінює їх ефективність та розслідує факти тиску на бізнес, 21 лютого, розгляне питання протиправного переслідування підприємців в Україні. Зокрема, нардепи заслухають “кейс” щодо кримінального тиску на найбільшого виробника пакування в Україні ТОВ “Палп Мілл Прінт”.

Напередодні стало відомо, що Бюро економної безпеки разом з Офісом генерального прокурора розпочали кримінальне переслідування “Палп Мілл Прінту” за звинуваченнями кількарічної давнини, які вже двічі були спростовані компанією у судовому порядку.

“Палп Мілл Прінт” є одним з найбільших в Україні поліграфічних підприємств та лідером ринку з виробництва картонного пакування. Компанія, наприклад, виготовляє картонне пакування для солодощів АВК та БКК, флексографічну етикетку для продукції “Оболонь”, флексопакування для “ЖАКО”, пакування для чаїв та кави, друкує книжки, журнали, каталоги тощо. Загалом “Палп Мілл Прінт” забезпечує пакуванням понад 700 різних бізнесів, які реалізовують потім свої товари в Україні та за її межами.

Сьогодні ж, усі ці підприємства можуть залишитися без пакування і без етикеток, адже переслідуючи “Палп Мілл Прінт”, силовики по другому колу арештовують майнові та немайнові активи компанії та блокують її рахунки.

Серед звинувачень на адресу компанії – факт купівлі на аукціоні у 2019 році активів збанкрутілого підприємства ПрАТ “Бліц-Інформ” за 49,6 млн грн, а також факт отримання поворотної фінансової допомоги від ПрАТ “Київський картонно-паперовий комбінат”.

У першому випадку, слідство стверджує, що вартість “Бліц-Інформу” нібито була занижена, хоч це звинувачення вже тричі спростували суди першої та другої інстанцій.

У другому випадку – із поворотною допомогою – БЕБ звинуватило “Палп Мілл Прінт” у відмиванні коштів, хоч насправді йдеться про позику від материнської компанії.

ОГП та БЕБ, окрім кримінального тиску, погрожують “Палп Мілл Прінт” передачею її активів в АРМА. І це попри той факт, що компанія належить іноземному інвестору – австрійському холдингу – “Палп Мілл Холдинг”.

Нагадаємо, днями силовики провели обшуки у компанії IT-бізнесмена Олександра Косована MacPaw. Вони супроводжувалися пошкодженням майна підприємців та були засуджені спільнотою як кричущий факт тиску на бізнес.

Також, в аналогічній ситуації опинився і відомий столичний готель Cherry Twins, в якому силовики трощили двері та камери спостереження в рамках слідчих дій за фактовою справою без жодного підозрюваного. // УНІАН