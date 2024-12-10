Цього року лише задокументована сума хабарів за незаконний перетин кордону склала більше ₴11 млн.

Незаконні схеми з переправлення створюються в основному посадовцями, працівниками ТЦК, МСЕК, лікарями та правоохоронцями.

У цьому році працівники Державного бюро розслідувань розслідували 287 кримінальних проваджень щодо незаконного переправлення осіб через держкордон. Про підозру було повідомлено 121 особі, направлено до суду 61 обвинувальний акт щодо 96 осіб.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

“Статистика кримінальних проваджень свідчить, що незаконні схеми з переправлення осіб через держкордон створюються в основному посадовцями, працівниками ТЦК, МСЕК, лікарями та правоохоронцями. Найчастіше зловмисники використовують механізм зняття з військового обліку через підроблені діагнози щодо непридатності до військової служби”, – зазначили в Бюро.

Крім того були випадки, коли заробити на військовозобов’язаних намагались прямо на блокпостах. З’явились “послуги” особистого супроводу до кордону, фіктивні одруження тощо.

Під час розслідування таких проваджень лише сума задокументованих хабарів склала 11 млн 400 тисяч гривень.