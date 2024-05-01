Цивільне подружжя викрили в оборудках з аналогом забороненого в обігу особливо небезпечного психотропу

Зловмисники підшукували покупців на «товар» через власну інтернет-крамницю та забезпечували його доставку у різні куточки країни. Тепер їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Припинили та задокументували протиправні дії співмешканців оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області ДБН НПУ спільно зі слідчими відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1.

Поліцейські встановили, що в одному із месенджерів 33-річний чоловік створив і адміністрував канал з продажу заборонених речовин, де отримував замовлення, обговорював з «клієнтами» деталі оплати за «товар» і його пересилання. Після отримання грошей на банківську карту або криптогаманець він передавав адреси покупців 31-річній співмешканці, і та формувала посилки до відправлення.

Припинили протиправну діяльність цивільного подружжя під час відправки у різні регіони країни кількох посилок з п’ятьма флаконами по 0,4 г з аналогом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, – ADB-PINACA. Це канабіноїдний препарат, який є інгредієнтом синтетичних продуктів з канабісу.

За місцем мешкання спільників під час обшуку поліцейські вилучили аналогічний препарат вагою майже 3,7 грами, що є особливо великим розміром, а також засоби для його зважування та фасування, ноутбук і телефони з інформацією, що становить інтерес для слідства.

Усі вилучені рідини слідчі скерували на експертизу, якою було підтверджено їх належність до вищевказаного аналога психотропа та встановлено вагу.

«За наявності достатніх доказів ми повідомили фігурантам про підозру за частинами 2 та 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту аналогів особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, зокрема повторно. За цей злочин чоловіку та жінці загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. За нашим клопотання суд обрав їм на час слідства запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Нині слідчі встановлюють канал постачання затриманим заборонених речовин та повне коло осіб, причетних до наркотрафіку. Слідство триває», – розповів начальник слідчого відділу територіального підрозділу поліції Олег Зощук.

Одеське районне управління поліції № 1