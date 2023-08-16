«Цивільний захист від мобілізації» за 8 тисяч доларів: на хабарях затримали посадовця ДСНС

Працівники ДБР викрили заступника начальника одного з районних управлінь ГУ ДСНС у Кіровоградській області. Посадовець служби цивільного захисту організував схему ухилення чоловіків від мобілізації.

«Рятувальник» допомагав всім охочим в оформленні групи інвалідності членам родин чоловіків, які бажали уникнути призову. Зокрема, за 8 тис. доларів США посадовець обіцяв вплинути на чиновників для прийняття відповідного рішення.

У задокументованому ДБР епізоді, підполковник служби цивільного захисту обіцяв клієнту, через «знайомих» лікарів, оформити групу інвалідності для його здорової дружини. Для конспірації ділок долучив свого брата, колишнього правоохоронця, через якого передавали гроші.

Працівники ДБР затримали «на гарячому» посадовця та його брата під час отримання чергового траншу.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим фігурантам про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України) та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Перевіряється інформація щодо інших фактів оформлення груп інвалідності за вказаною схемою.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.