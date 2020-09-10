Турчинов: власть хочет уничтожить документы, подтверждающие спецоперацию по наемникам-«вагнеровцам»

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что руководство Украины стремится уничтожить материалы, подтверждающие подготовку спецслужб по задержанию боевиков из частной военной компании Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе, из РФ в Украину.

Источник: Турчинов на пресс-конференции в четверг в Киеве, цитирует «Интерфакс-Украина»

Прямая речь: «Руководство государства начинает скрывать эту информацию и, более того, принуждает руководителей украинских спецслужб обманывать общество. Но вы знаете, наиболее опасным является то, что для того чтобы скрыть зло, осуществляются попытки уничтожить эту информацию, уничтожить документы, уничтожить материалы».

Детали: Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко продемонстрировали на пресс-конференции документы 2019-2020 годов, на основе которых 30 июля должны были «вручить подозрения» 26 вагнеровцам.

По словам Луценко боевики обвиняются на основе этих документов в террористических, военных преступлениях приблизительно по 15 статьям.

Экс-генпрокурор говорит, что документы свидетельствуют, что спецоперация была, а власть лжет.

Луценко считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен уволить участников совещания, после которого детали спецоперации стали известны соответствующим структурам Российской Федерации и операция была сорвана: в первую очередь главу Офиса президента Андрея Ермака и первого замсекретаря СНБО Руслана Демченко, принести извинения офицерам спецподразделений, достоинство которых унижают, наградить их, провести комплекс мероприятий, чтобы подобные вещи не могли происходить, и не уничтожать документы.

Луценко также утверждает, что офицеры практически всех служб, задействованных в этой операции, готовы свидетельствовать на временной следственной комиссии, которую необходимо создать в Верховной Раде.

Предыстория:

29 июля в Беларуси задержали 3 десятка россиян из частной военной компании Вагнера. Украина просила экстрадиции тех из них, кто воевал на Донбассе. 14 августа стало известно, что Беларусь передала России 32 боевиков «Вагнера».

5 августа президент Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.

По информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

Журналист Юрий Бутусов, который одним из первых заявил о провале операции СБУ по задержанию «вагнеровцев», утверждал, что операцию проводили совместно со спецслужбами США.

Журналистка Янина Соколова опубликовала уже две порции записей с вербовкой российских военных, во время которых они рассказывают, как воевали на Донбассе против украинской армии.

Буданов утверждал, что «вагнеровцев» в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Бурба заявлял, что «дезинформация и домыслы» по делу «вагнеровцев» являются попыткой нанести ущерб спецслужбам Украины.

УП