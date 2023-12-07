Тяжко травмував 16-річного хлопця та залишив без допомоги – на Житомирщині судитимуть водія, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП

Ювенальні прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно жителя Житомирського району за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, чим заподіяно потерпілому тяжких тілесних ушкоджень, залишення у небезпеці та незаконне поводження з бойовими припасами (ч. 2 ст. 286-2, ч. 3 ст. 135 та ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, злочини інкримінують 41-річному приватному підприємцю. Він у серпні цього року, пізно увечері, після застілля на дні народженні приятеля, повертався додому.

Обвинувачений керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Під час руху у с. Мамрин Житомирського району перевищив дозволену швидкість, не впорався з керуванням, зіткнувся з бордюрним каменем «острівця безпеки» та збив пішохода.

Від сильного удару 16-річного хлопця відкинуло на узбіччя. Унаслідок ДТП потерпілому заподіяно тяжких травм.

Проте винуватець ДТП не поцікавився, чи потрібна постраждалому неповнолітньому будь-яка допомога, не викликав необхідних служб. Він поспішно залишив місце події та намагався приховати своє авто у виробничих гаражах.

Під час обшуку у помешканні фігуранта також вилучено понад 60 одиниць боєприпасів до стрілецької вогнепальної зброї, які він зберігав без передбаченого законом дозволу.

Наразі обвинувачений перебуває під заставою.

Процесуальне керівництво здійснювала Житомирська обласна прокуратура.

Досудове слідство проводило ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури