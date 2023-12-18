Тюремні строки отримали 2 ворожі інформатори, які «зливали» позиції та графіки ротацій ЗСУ на Донеччині

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє ворожих інформаторів, що розвідували місця базування та періодичність ротацій Сил оборони на Донеччині.

Передусім зловмисники намагались виявити можливі локації комплексів протиповітряної оборони та складів з озброєнням і боєприпасами ЗСУ в районах Краматорська та Слов’янська.

Також вони збирали дані про часові інтервали між ротаціями підрозділів українських військ на прифронтовій території області.

Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки нової серії повітряних ударів по східному регіону із застосуванням керованих авіабомб та дронів-камікадзе.

Співробітники СБУ затримали обох російських інформаторів у результаті контрдиверсійних заходів на Донеччині.

За матеріалами української спецслужби суд призначив ворожій поплічниці 12 років тюрми, а іншому фігуранту – 9 років ув’язнення.

Засудженою є підприємиця з Краматорська, яку фсб дистанційно залучила до співпраці у червні цього року.

Встановлено, що родич інформаторки вже тривалий час працює на підконтрольну російській спецслужбі так звану «мдб днр».

Саме через нього жінка месенджером передавала отримані розвіддані для російських загарбників.

Ще одним засудженим є мешканець Торецька, який у «віддаленому режимі» передавав окупантам розвідінформацію про дислокацію Сил оборони на Горлівському напрямку.

Він передавав дані через «зв’язкового» – свого друга, старшого навідника-гранатометника 3-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу збройних сил рф.

На підставі зібраних доказів суд визнав російську інформаторку з Краматорська винною за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ та інших військових формувань).

Злочинні дії ворожого поплічника з Торецька кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України