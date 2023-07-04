Тюремні строки отримали двоє полонених бойовиків, які допомогали РФ захопити Дебальцеве і Попасну
Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки зібрали ґрунтовну доказову базу, яка дозволила притягнути до відповідальності ще двох учасників терористичних організацій «л/днр».
Бойовики перебували у складі окупаційних угруповань рф і воювали проти Сил оборони на східному фронті.
Обидва зловмисники потрапили в полон українських захисників під час боєзіткнень у Донецькій та Луганській областях.
За матеріалами СБУ їм призначено по 10 і 13 років за ґратами.
Так, 13 років тюрми отримав бойовик із позивним «Трєфа», який ще з 2017 року брав активну участь у бойових діях проти підрозділів АТО на сході України.
Після початку повномасштабного вторгнення рф він обстрілював цивільну інфраструктуру Попасної на Луганщині зі ствольної артилерії та мінометів.
Ще один засуджений – оператор-навідник бойової машини піхоти 11-го окремого гвардійського мотострілкового полку зс рф (більш відомий як батальйон «Восток»).
Встановлено, що на початку 2015 року він штурмував Дебальцеве, а з 2022 – воював проти Сил оборони на Авдіївському напрямку.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).
Розслідування проводили за процесуального керівництва органів прокуратури.Tweet