Тюремні строки отримали двоє полонених бойовиків, які допомогали РФ захопити Дебальцеве і Попасну

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки зібрали ґрунтовну доказову базу, яка дозволила притягнути до відповідальності ще двох учасників терористичних організацій «л/днр».

Бойовики перебували у складі окупаційних угруповань рф і воювали проти Сил оборони на східному фронті.

Обидва зловмисники потрапили в полон українських захисників під час боєзіткнень у Донецькій та Луганській областях.

За матеріалами СБУ їм призначено по 10 і 13 років за ґратами.

Так, 13 років тюрми отримав бойовик із позивним «Трєфа», який ще з 2017 року брав активну участь у бойових діях проти підрозділів АТО на сході України.

Після початку повномасштабного вторгнення рф він обстрілював цивільну інфраструктуру Попасної на Луганщині зі ствольної артилерії та мінометів.

Ще один засуджений – оператор-навідник бойової машини піхоти 11-го окремого гвардійського мотострілкового полку зс рф (більш відомий як батальйон «Восток»).

Встановлено, що на початку 2015 року він штурмував Дебальцеве, а з 2022 – воював проти Сил оборони на Авдіївському напрямку.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).

Розслідування проводили за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України