Тюремні строки отримали ще 4 ворожих коригувальника: серед них – експосадовець «Беркута»

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще 4 російські інформатори, які коригували повітряні атаки рф на українські міста.

Співробітники української спецслужби затримали зловмисників під час контрдиверсійних заходів у столиці та прифронтових регіонах України.

За матеріалами СБУ, суд призначив одному із зловмисників 9 років позбавлення волі, іншим трьом – 8 років.

Так, у Києві:

тюремний строк отримала тренерка однієї із столичних шкіл бойових мистецтв.

З початку повномасштабного вторгнення жінка почала публікувати на прокремлівських Телеграм-каналах фотознімки позицій Сил оборони на території міста.



Таким чином на неї вийшов представник російської спецслужби та залучив її до співпраці на користь країни-агресора.

За його завданням киянка відслідковувала місця базування оборонців столиці. У своїх «звітах» агресору вона «уточнювала» не тільки дислокацію українських захисників, але й описувала їхню форму одягу та шеврони.

Також вона «зливала» координати критичної інфраструктури на території столичного регіону.

На Донеччині:

9 років тюрми отримав мешканець Краматорська, який працював на одному із місцевих заводів.

Зловмисник наводив російські ракети на маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва. Для комунікації з агресором використовував закритий чат у популярному месенджері.

Ще одним засудженим є колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції «Беркут». Він передавав своїй дочці у тимчасово окупованому Криму локації Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка, що на сході України.

Отриману розвідінформацію окупанти використовували для здійснення прицільних повітряних ударів по Києву.

У Харкові:

до 8 років за ґратами засуджено ще одного ворожого інформатора. Злочинець коригував ракетні атаки рф на обласний центр через своїх знайомих з росії, які перебували у полі зору спецслужб країни-агресора.

Отримані відомості вона передавала представнику російської спецслужби для подальшого їх використання під час підготовки прицільних повітряних ударів по Україні.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в м. Києві та Київській, Харківській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України