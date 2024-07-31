Тюремні строки отримали ще троє проросійських агітаторів, серед яких депутат ОПЗЖ

За матеріалами Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще троє прокремлівських агітаторів у різних регіонах України.

Зловмисники вихваляли путіна та підтримували війну рф проти нашої держави. Також вони героїзували воєнні злочини рашистів.

Так, у Черкасах:

до 5 років тюрми засуджено депутата міськради, ексочільника місцевої фракції ОПЗЖ, який нав’язував оточуючим фейки кремлівської пропаганди.

За даними слідства, депутат називав збройну агресію рф проти України «внутрішнім громадянським конфліктом».

Також він заперечував російські авіаудари по цивільній інфраструктурі нашої держави, у тому числі в Черкасах.

У разі захоплення регіону посадовець сподівався стати місцевим гауляйтером рф.

Втім, відчувши невідворотність правосуддя, депутат вирішив втекти за кордон. Служба безпеки завчасно викрила зловмисника і затримала його напередодні виїзду за межі України на початку серпня 2022 року.

У Кіровоградській області:

3 роки тюрми отримала переселенка з Донеччини, яка в «Однокласниках» робила дописи на підтримку окупаційних угруповань рф та російських «волонтерів», які їм допомагають.

На Хмельниччині:

до 5 років позбавлення волі засуджено ворожого агітатора, що розповсюджував серед знайомих газету терористичних організацій «л/днр» під назвою «новоросія».

За даними слідства, прокремлівське видання зловмисник отримав через кур’єра з тимчасово окупованого Донецька ще до початку повномасштабної війни.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисників винними (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Розслідування проводили за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Служба безпеки України