Тюремні строки отримали ще три інформатори окупантів, які коригували російські удари в районах Бахмута і Краматорська

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще трьох інформаторів фсб, що проводили розвідувально-підривну діяльність у прифронтових районах Донеччини.

Зловмисники збирали інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у зоні активних бойових дій на східному напрямку.

Насамперед вони намагались виявити укріпрайони та фортифікаційні споруди підрозділів ЗСУ, а також «полювали» на позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.

Крім того, ворожі поплічники передавали агресору координати об’єктів соціальної інфраструктури, у тому числі місцевих шкіл.

Співробітники СБУ затримали ворожих інформаторів у ході контрдиверсійних заходів на території регіону влітку та восени минулого року.

За матеріалами української спецслужби суд призначив зловмисникам від 8 до 12 років тюрми.

Серед засуджених – інженер одного із стратегічних підприємств Донеччини.

Упродовж червня минулого року посадовець розвідував місця базування Сил оборони під Бахмутом і передавав зібрані відомості агресору через месенджер.

На підставі зібраних доказів його визнано винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання незаконним збройним чи воєнізованим формуванням допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань).

Ще одним ворожим поплічником виявився мешканець Краматорська, який передавав до фсб локації міських об’єктів критичної та соціальної інфраструктури.

До підривної діяльності зловмисник намагався залучати місцевих жителів як інформаторів.

Для цього створив і особисто адміністрував три проросійські Телеграм-канали із загальною аудиторією понад 10 тис. підписників.

Розвідінформація потрібна була окупантам для здійснення прицільних ракетних ударів по місту.

Також до реального терміну ув’язнення засуджено мешканку Покровського району, яку фсб залучила до співпраці через заборонені соцмережі «Вконтакте» та «Одноклассники».

За вказівкою агресора вона приховано фотографувала місця дислокації особового складу та військової техніки Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Обох зловмисниць визнано винними за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України