Тюремний строк отримала «голова апарату» колишньої окупаційної адміністрації на Миколаївщині

Завдяки доказовій базі, яку зібрала Служба безпеки України, вдалося притягнути до відповідальності ще одну «посадовицю» колишньої окупаційної адміністрації рф на Миколаївщині.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у листопаді 2022 року під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях регіону.

Затриманою виявилась мешканка Снігурівки, яка на початку повномасштабного вторгнення рф підтримала загарбників і добровільно пішла з ними на співпрацю.

За це її призначили «головою апарату» місцевої окупаційної адміністрації країни-агресора.

На цій «посаді» вона розгорнула широку агітаційну кампанію щодо залучення мешканців міста до лав загарбницького органу.

Встановлено, що колаборантка обіцяла потенційним «кандидатам» лояльне відношення з боку рашистів та «високу зарплату» в російських рублях.

Крім того, вона запроваджувала стандарти «документообігу» відповідно до вимог законодавства рф.

Таким чином псевдочиновниця намагалась сприяти поширенню кремлівського режиму на території захопленого на той час району.

Після звільнення Миколаївщини колаборантка «залягла на дно» і сподівалась уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали у Снігурівці.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив їй 5 років тюрми.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України