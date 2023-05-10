Тюремний строк отримав колишній охоронець російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона

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Служба безпеки системно притягує до відповідальності зрадників і колаборантів, які брали участь у репресіях проти мирних жителів тимчасово окупованих районів України.

У результаті комплексних заходів зібрано беззаперечні докази вини на колишнього охоронця російської катівні, яка діяла під час тимчасової окупації Херсона.

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При звільненні міста зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому 8 років увʼязнення з позбавленням права займати будь-які посади в правоохоронних органах строком на 10 років та конфіскацією майна.

За даними слідства, злочинцем є колишній посадовець Державної установи «Північна виправна колонія (№90)» у Херсоні, який після захоплення міста пішов на співпрацю з ворогом. За це йому запропонували «посаду» у лавах створеної агресором «виправної установи».

Зловмисник погодився на «пропозицію» і добровільно написав «заяву» на вступ до окупаційного органу. Там його призначили до складу підрозділу охорони російського режимного об’єкта, до якого рашисти незаконно звозили репресованих місцевих жителів.

Більшість з потерпілих були учасниками руху опору. У застінках окупанти катували українських громадян і намагалися «вибити» з них згоду на співпрацю з ворогом. При цьому сам колаборант допомагав агресору охороняти «камери» та «периметр» російської катівні.

На підставі отриманих матеріалів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу Україну (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України

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