Тюремщик Миколаївського слідчого ізолятору налагодив постачання в’язням наркотиків

Співробітнику СІЗО, який підозрюється у систематичному постачанні в’язням наркотиків, обрано запобіжний захід та відсторонено від посади

23 жовтня, слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва розглянуто клопотання слідчого, погоджене з процесуальним керівником прокуратури Миколаївської області, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 988 650 грн оперуповноваженого оперативного відділу Миколаївського слідчого ізолятору, який за винагороду систематично проносив на режимну територію та передавав ув’язненим наркотичні засоби.

Також працівника СІЗО судом відсторонено від посади на 2 місяця.

Нагадаємо, оперуповноваженого затримано правоохоронцями 20 жовтня 2020 року. Під час проведення санкціонованого обшуку у нього виявлено 23 тубуси з речовиною рослинного походження.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч.2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів у місцях позбавлення волі), а також про відсторонення його від посади та про обрання запобіжного заходу.

Розслідування триває.

Прес-служба Миколаївської обласної прокуратури