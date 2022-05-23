У 38-річної одеситки поліцейські вилучили майже кілограм особливо небезпечних психотропів «Альфа-PVP»

Жінка займалася розповсюдженням заборонених речовин в особливо великих розмірах. За це їй загрожує щонайменше дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правопорушницю затримали співробітники відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 разом з представниками охоронного агентства під час спільного патрулювання Малиновського району міста. Одеситка якраз визначалася з місцем для схованки в дворі на Люстдорфській дорозі. Більше 50 закладок правоохоронці вилучили одразу, а решту разом з вагами, пакувальним матеріалом та чорновими записами – під час обшуку її помешкання.

«Фігурантці оголосили підозру в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, що передбачає стаття 307 Кримінального кодексу України. Жінку помістили до слідчого ізолятора. Їй загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна», — прокоментував подію старший слідчий територіального підрозділу поліції Едуард Лівандовський.

Одеське районне управління поліції № 1