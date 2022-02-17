У Бахмуті на Донеччині поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який погрожував підірвати відділ поліції

Псевдомінер повідомив, що має вибухонебезпечні предмети, які планує кинути у відділ поліції. Під час перевірки поліцейські встановили, що повідомлення не відповідають дійсності. Загалом з початку місяця поліцейські притягнули до відповідальності чотирьох чоловіків за хибні виклики спеціальних служб. Поліція попереджає: громадяни, які свідомо надали недостовірні повідомлення, нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність.

14 лютого, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, раніше судимий 37-річний чоловік зателефонував до поліції та повідомив про бажання підірвати місцевий відділ Національної поліції, при цьому місця свого знаходження чоловік не повідомляв. Оперативними заходами правоохоронці встановили його місцезнаходження. Під час спілкування чоловік мав явні ознаки сп’яніння та з цього приводу у відношенні нього поліцейські склали адміністративний протокол за ст.183 КУпАП.

А вже наступного дня, вранці, чоловік неодноразово дзвонив на лінію «102» та погрожував застосуванням вибухонебезпечних пристроїв.

Проведеними заходами поліцейські встановили місцезнаходження зловмисника та провели слідчі дії за місцем його мешкання. Жодних підозрілих предметів не виявили.

Нині правопорушнику за погодженням з окружною прокуратурою повідомлено про підозру за ч.2 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Чоловіку може загрожувати від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Два інших неправдивих повідомлення надійшли також 14 лютого на «гарячу лінію» поліції.

У Покровську чоловік повідомив, що має намір кинути гранату в одне з відділень банку у Покровську. На місце прибув наряд поліції, який не виявив загрози. Під час перевірки поліцейські встановили особу заявника. З’ясувалося, що чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Інший хибний виклик надійшов до поліції Мирнограда. Місцевий мешканець розповів про конфлікт із дружною, під час якого наніс їй смертельне ножове поранення. Поліцейські з’ясували, що заявник назвав несправжні анкетні дані та вигадав історію з вбивством.

Вчора, 15 лютого, на виклик про вбивство виїхали поліцейські Маріуполя. За адресою правоохоронці виявили двох чоловіків у стані сильного алкогольного сп’яніння. Цей виклик також виявився хибним.

Всіх трьох чоловіків притягнуто до адміністративної відповідальності.

Правоохоронці Донеччини звертають увагу громадян на відповідальність за неправдиві виклики не лише поліції, а й пожежно-рятувальної служби, швидкої медичної допомоги чи інших аварійних служб. Відповідно до статті 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб» тягне за собою накладення штрафу від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-3400 грн).

Відволікаючись на хибний виклик, правоохоронці, медики чи рятівники можуть вчасно не прибути туди, де насправді потрібна їх допомога.

Відділ комунікації поліції Донецької області