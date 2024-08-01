У Баку арештували українського кримінального «авторитета» Олега Крапівіна

У столиці Азербайджану Баку арештували українського кримінального авторитета Олега Крапівіна (“Бакінського”), якому у 2022 році Україна заборонила в’їзд через підозру у співпраці з окупантами.

Про це повідомляє УП, посилаючись на грузинські ЗМІ

Як передають ЗМІ, його заарештували кілька днів тому співробітники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС Азербайджану.

За даними управління, рішенням Наріманівського районного суду щодо Крапівіна обрано запобіжний захід у вигляді арешту строком на 3 місяці.