У Баштанському районі 23-річний покидьок пошкодив більше 80 надгробків (фото)

Повідомлення про те, що у с. Великоолександрівка Казанківської громади на місцевому кладовищі невідомі розбили надгробні плити на могилах до поліції надійшло 26 грудня.

На місці події поліцейські зафіксували пошкоджені пам’ятники та розбиті надгробні плити на 83 місцях поховань, у тому числі і на могилах військовослужбовців, які загинули у війні, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України від збройної агресії рф.

– У ході проведених розшукових та слідчих заходів оперативники встановили 23-річного зловмисника. Причетним до скоєння злочину виявився мешканець цього ж села. Зі слів молодика, напередодні ввечері він посварився з дівчиною, перебував у стані сп’яніння, і пізно вночі пішов на кладовище до могили товариша. Там у нього стався раптовий напад агресії, під час якого він повалив та пошкодив надгробки, – повідомив керівник Баштанського райуправління поліції Іван Хохлов.

Слідчі відділення поліції № 1 Баштанського районного управління за погодженням із прокуратурою повідомили чоловікові про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 297 КК України «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого з хуліганських мотивів». Санкція статті передбачає ув’язнення до семи років.

Нині вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області