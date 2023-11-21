У Баштанському районі затримали чоловіка за нанесення ножового поранення співмешканці

Слідчі кваліфікували дії зловмисника за ч. 1 ст. 121 КК України. Його затримали та оголосили про підозру. За скоєне затриманому загрожує до восьми років ув’язнення.

До відділення поліції № 2 Баштанського районного управління надійшло повідомлення від фельдшера медичного закладу про те, що до них доставлена мешканка Березнегуватської громади. Медики зафіксували у постраждалої ножові поранення тіла.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські з’ясували, що того дня під час спільного вживання алкоголю між 51-річною жінкою та її 45-річним співмешканцем виникла сварка, у результаті якої фігурант схопив ножа і вдарив ним співмешканку у груди.

З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж, та направили його на експертне дослідження.

Зловмисника, який раніше притягувався до відповідальності за скоєння аналогічного злочину, слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За узгодженням із прокуратурою затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

Березнегуватський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області