У Бердичеві викрили групу наркодилерів, до якої входив колишній поліцейський

У ніч з 14 на 15 червня, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, працівниками Житомирського управління ДВБ Нацполіції України та слідчими Головного управління Нацполіції в області викрито місцевих мешканців, причетних до незаконного придбання, зберігання та збуту психотропних речовин і наркотичних засобів.

За даними слідства, наркообігом займалися двоє жителів Бердичева. Один з них — колишній поліцейський, 1992 року народження, якому раніше інкриміновано скоєння злочинів за зберігання зброї та наркосировини (обвинувальний акт перебуває на розгляді у суді). Його «бізнес-партнер» – бердичівлянин, 1978 року народження, раніше судимий за зберігання наркосировини та незаконне поводження зі зброєю (ст. 263, 309 КК України), наразі перебуває на іспитовому терміні.

Для налагодження злочинної діяльності екс-поліцейський виділив навіть житлові кімнати та господарські приміщення у приватному будинку, де проживав разом із матір’ю. Наркоділки систематично виготовляли, зберігали та збували наркозалежним особам психотропні речовини та сильнодіючі лікарські засоби. Зокрема, задокументовано, що разова партія збуту одному клієнту (5-10 г) приносила дохід щонайменше на суму 6 тис. грн.

Так, під час проведення низки обшуків за місцем проживання фігурантів справи та в гаражних приміщеннях виявлено велику кількість психотропних речовин, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, обмежених в обігу (амфетамін, димедрол), шприци, паперові згортки, пакети з порошкоподібною речовиною тощо.

Крім цього, виявлено понад 450 бойових набоїв різного калібру.

Психотропні речовини, наркотичні засоби і набої вилучено та передано для проведення експертиз.

Обох осіб затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 1, 2 ст. 307 КК України та обрання запобіжних заходів.

Наразі тривають необхідні слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини скоєння злочину та причетність інших осіб. Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом незаконного поводження з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, здійснює Головне управління Нацполіції в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури