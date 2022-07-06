У Бердичеві засуджено водія, який на смерть збив підлітка та приховав його між торговими рядами ринку

За публічного обвинувачення прокурорами Бердичівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та залишення його у небезпеці (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України). Вироком суду чоловіку призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців та стягнуто заподіяну моральну і матеріальну шкоду на суму понад 240 тис. грн.

Прокурори у суді довели, що смертельне ДТП скоїв 45-річний житель Бердичева.

Так, рухаючись вранці, близько 04.00 год по дорозі неподалік місцевого ринку, проявив неуважність і безпечність та наїхав на пішохода, який лежав на проїжджій частині вулиці. Унаслідок ДТП неповнолітній отримав значні тілесні ушкодження, від яких помер.

Однак водій, аби приховати скоєне, відніс потерпілого до торгових рядів місцевого ринку та залишив хлопця без допомоги, а сам покинув місце ДТП.

Виявили тіло неповнолітнього ранкові відвідувачі ринку. Цинізм скоєного викликав значний резонанс серед мешканців Бердичева.

Стороною обвинувачення було надано суду у сукупності достатньо беззаперечних доказів, які ґрунтувалися на показах свідків та результатах низки експертиз.

Свою вину засуджений визнав у скоєному вже наприкінці судового розгляду. Також добровільно сплатив потерпілій стороні 130 тис. грн заподіяної моральної і матеріальної шкоди.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури