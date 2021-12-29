У Бердянському районі сімейна пара зберігала та збувала психотропні речовини  

Працівники поліції провели санкціонований обшук у їх домоволодіннях та вилучили психотропну речовину «альфа-PVP», фасовану в зіп-пакети. За попередньо зібраною інформацією, їх готували до збуту через телеграм-канал.

28 грудня оперативними працівники Управління боротьби з наркозлочинністю в Запорізькій області ДБН Національної поліції України спільно з працівниками сектору дізнання відділення поліції №2 Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, під процесуальним керівництвом Бердянської окружної прокуратури, на підставі ухвали Приморського районного суду Запорізької області провели санкціоновані обшуки у домоволодіннях місцевого подружжя, розташованих у Приморську та селі Преслав Бердянського району.

У фігурантів кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України за місцем мешкання виявлено та вилучено речовину рослинного походження (канабіс) вагою 15 грам, 11 згортків з речовиною (попередньо — «альфа-PVP») вагою 5,5 грамів та полімерний пакет з аналогічною речовиною.

За попередньою інформацією, психотропи зберігалися з метою подальшого розповсюдження через телеграм-канал.

Вилучені речовини направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного центру МВС України. За результатами експертних досліджень діям чоловіка 1988 року народження та його дружини 1992 року народження буде надано остаточну правову кваліфікацію та повідомлено про підозру.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області