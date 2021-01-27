У Бердянську оперативно розшукали зловмисників, які вчинили розбійний напад

Бійці батальйону поліції «Скіф» затримали двох раніше судимих жителів курортного міста. Погрожуючи ножем, вони заволоділи грошима чоловіка пенсійного віку. Розпочато досудове розслідування кримінального провадження, слідчі дії тривають.

25 січня об 11:55 до Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від чоловіка 1959 року народження про те, що в його будинку жінка, яку він знає та невідомий чоловік, погрожуючи ножем заволоділи грошима в сумі 700 гривень.

На місце злочину прибули група реагування та слідчо-оперативна група працівників поліції. Потерпілий розповів обставини події та повідомив правоохоронцям прикмети нападників.

Про вчинене кримінальне правопорушення та на розшук зловмисників були зорієнтовані всі наряди Бердянського районного відділу поліції, які несли службу по охороні громадського порядку.

Нападників впродовж 30 хвилин виявили та затримали співробітники батальйону поліції «Скіф» по вулиці Чернишевського в Бердянську. У відділі поліції встановили їх особи. Місцева жителька 1974 року народження та чоловік 1981 року народження вже були раніше судимі. У чоловіка вилучено частину викрадених грошей та ніж, яким він погрожував потерпілому.

Слідчим розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Слідчі дії продовжуються. Фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо: У Запоріжжі за тиждень поліцейські притягнули до відповідальності 16 домашніх кривдників.

Відділ комунікації поліції Запорізької області