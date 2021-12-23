У Бердянську підліток у змові з російським хакером кілька днів «мінував» навчальні заклади міста

Ним виявися учень дев’ятого класу однієї з місцевих шкіл. У такий спосіб хлопець через нерозділене кохання намагався помститися своєму супернику. Саме від його імені направлялись повідомлення про мінування до адміністрації закладів.

22 грудня співробітники Бердянського районного відділу поліції за оперативного супроводу Управління служби безпеки України в Запорізькій області, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, встановили особу псевдомінера учбових закладів Бердянська. Ним виявися учень дев’ятого класу однієї з місцевих шкіл.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15-річний підліток, через нерозділене кохання, намагався помститися своєму супернику. Для цього він скористався послугами свого віртуального друга, хакера з РФ. Саме він надсилав листи з погрозами до адміністрації закладів від імені суперника.

«Мінувальник» вимагав сплатити йому 100 тисяч гривень в обмін на невчинення вибухів.

За результатами обстеження приміщень закладів та прилеглих територій на предмет виявлення вибухових речовин, правоохоронці встановили, що повідомлення про замінування хибне.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Наразі вирішується питання щодо притягнення підлітка та його батьків до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Перевіряється факт причетності громадянина РФ до скоєння інших аналогічних злочинів на території регіону.

Відділ комунікації поліції Запорізької області