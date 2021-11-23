У Бердянську поліція затримала чоловіка за замах на умисне вбивство

Зловмисник наніс 27-річному місцевому мешканцю ножове поранення. Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

20 листопада близько 23:45 до Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на території автовокзалу біля магазину «Бочка» по проспекту Західному в місті Бердянськ сталася бійка, в ході якої 25-річний чоловік отримав ножове поранення.

На місце події негайно виїхав наряд відділу реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Бердянського районного відділу поліції, медики.

Потерпілого негайно госпіталізували до міської лікарні.

Правоохоронці встановили, що між двома чоловіками раптово виник конфлікт, під час якого 24-рчний молодик наніс опоненту декілька ударів ножем, після чого з місця події втік.

На пошуки зловмисника був орієнтований весь особовий склад відділу поліції. В результаті проведених оперативно-пошукових заходів менш ніж за добу місцезнаходження фігуранта було встановлено працівниками районного відділу поліції. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 (Замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років. На теперішній час фігуранту повідомлено про підозру скоєнні злочину. Вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо: У Бердянському районі внаслідок ДТП загинула жінка – поліція проводить розслідування.

Відділ комунікації поліції Запорізької області