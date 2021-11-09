У Бердянську представників туристичного агентства викрили на збуті підроблених ПЛР-тестів на COVID-19

Фігуранти продавали фальшиву документацію про негативний результат тестування на COVID-19. За скоєне їм може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

За даними слідства, працівники турагентства пропонували своїм клієнтам придбати підроблені довідки про негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції. Вартість однієї такої довідки складала 700 гривень.

8 листопада в рамках відкритого кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, слідчі спільно з дільничними офіцерами поліції Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, за процесуальним керівництвом окружної прокуратури провели санкціонований обшук у приміщенні офісу одного з туристичних агенств на території міста Бердянськ.

Під час обшуку виявлено та вилучено 5 підроблених сертифікатів, у яких дата їхньої дії (72 години) не відповідала дню виготовлення. Усе вилучене буде скеровано на експертизи, за результатами яких буде прийняте відповідне процесуальне рішення.

Крім цього, правоохоронці встановлюють осіб, які встигли придбати і скористатися підробкою, адже за такі дії також передбачена кримінальна відповідальність. Встановлюються і всі інші особи, причетні до кримінального правопорушення. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Співробітники поліції нагадують, що за підроблення та використання підроблених ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів передбачена кримінальна відповідальність. Якщо вам відомі такі факти, звертайтеся за номером 102 або на гарячу лінію кіберполіції 0 800 505 170.

Відділ комунікації поліції Запорізької області