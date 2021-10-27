У Бердянську закінчено досудове розслідування відносно чоловіка, який спричинив тілесні ушкодження військовослужбовцям

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 18 серпня близько 4:30 поблизу кафе «Барракуда», що по вулиці Горького у місті Бердянськ між 42-річним місцевим мешканцем та трьома солдатами строкової служби раптово виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички 21-річний солдат отримав проникаючі колото-різані поранення грудної клітини та був госпіталізований до реанімаційного відділення міської лікарні. Згодом потерпілого у тяжкому стані транспортовано до військового госпіталю в місті Одеса.

Ще двоє військовослужбовців отримали тілесні ушкодження, які відповідно до висновку експерта кваліфікуються як легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.

26 серпня слідчим Бердянського районного відділу поліції, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, чоловіку, який спричинив солдатам тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості повідомлено про підозру за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) та ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

21 жовтня досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях закінчено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Відповідно до санкції статті підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо: на Запоріжжі внаслідок ДТП постраждав пішохід – поліція відкрила кримінальне провадження.

Відділ комунікації поліції Запорізької області