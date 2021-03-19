У Бердянську жінка з 5-го поверху кидала пляшки, поціливши в голову дитині

До будинку, де відбувся інцидент, виїжджали дільничий, наряд відділу реагування патрульної поліції, медики та рятувальники ДСНС.

Вчора, 18 березня, близько 13:00, до Бердянського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, яка розповіла що з п’ятого поверху будинку (вул. Мелітопольське шосе) на голови пішоходів летять пляшки. Про це журналістам «RegionNews» повідомила пресслужба відомства.

Правоохоронці встановили, що пляшки кидала мешканка будинку 57-ми років. Жінка має психічні розлади й на неї неодноразово надходили аналогічні скарги. Крім того, поліція отримала скаргу від 31-річної жінки. Вона розповіла, через хуліганство постраждав її 5-річний син – пляшка потрапила в лоба дитині.

На місці події окрім поліцейських працювали рятувальники і працівники «швидкої».

Було запропоновано госпіталізувати правопорушницю, однак вона і її син відмовилися від госпіталізації до Бердянського психоневрологічного диспансеру.