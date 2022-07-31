У Бердичеві 19-річному наркоману за тяжкі злочини «світить» від 10 до 15 років або довічне ув’язнення

Прокурори Бердичівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів, розбою, вчиненого в умовах воєнного стану із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, незаконного заволодіння транспортним засобом, а також викрадення і заволодіння документами (ч. 2 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч.3 ст.289, ч. ч. 1, 3 ст.357 КК України).

За даними слідства, особливо тяжкі злочини 19-річний бердичівлянин скоїв у травні цього року, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння.

Події розгорталися уночі, близько 02.00 год, в одному із сіл Бердичівського району. Обвинувачений, проходячи повз будинок місцевого жителя, запримітив припарковане авто марки Citroen, яким вирішив заволодіти. Переконавшись, що довкола нікого немає, зайшов на подвір’я, вийняв шибку з вікна, проник у помешкання та напав на господаря, заподіявши йому численних побоїв. Від отриманих травм 59-річний чоловік знепритомнів.

Тоді парубок пройшовся по кімнатах та незаконно заволодів майном потерпілого, а саме: декількома ноутбуками, годинниками, фотоапаратами, мобільними телефонами, супутниковим реверсом, грошима. Прихопив також посвідчення водія та ключі від авто. Усе награбоване склав до автомобіля, на якому поїхав з місця злочину.

Скоєними злочинами потерпілому заподіяно матеріальних збитків на загальну суму понад 350 тис. грн.

Викрили зловмисника вже наступного дня. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Бердичівської окружної прокуратури, проводив Бердичівський райвідділ поліції.

Санкцією суворішої ст. 115, п. 6 ч. 2 КК України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури