У Бердичеві неадекватний водій розбив дві автівки, кидався на поліцейських та ревів звіром (відео)

Нагадаємо, 5 січня увечері на автодорозі у Гришковецькій громаді сталася ДТП за участі двох легковиків. Водій-винуватець спробував утекти. Його затримали очевидці та повідомили до поліції.

Правоохоронці застали водія в його автомобілі, де той… заснув на пасажирському сидінні. Коли ж патрульні звернулися до нього, молодик раптом повівся агресивно: вискочив з транспортного засобу й накинувся з кулаками на поліцейського. Аби заспокоїти чоловіка, правоохоронці застосували до нього заходи фізичного впливу. Всі події явно неадекватний чоловік супроводжував голосним ревом. Під час медичного обстеження було встановлено, що він перебував під впливом наркотиків.

Тож 25-річного бердичівлянина затримали. Згодом слідчі оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. А днями ознайомили чоловіка з обвинувальним актом, відтак матеріали провадження скеровані до суду. Йому загрожує обмеження або позбавлення волі строком до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснювала Бердичівська окружна прокуратура.

P.S. Патрульні також склали адміністративні матеріали через вчинену чоловіком ДТП. За це передбачено штраф або позбавлення права керування транспортними засобами на строк до 1 року.

Відділ комунікації поліції Житомирської області