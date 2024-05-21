У Бердичеві поліцейські затримали «месника» за хуліганство зі зброєю

19 травня близько 22:25 поліцейські отримали повідомлення про стрільбу в одному зі спальних мікрорайонів міста. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Під час огляду місця події поліцейські виявили пошкодження вікон у двох оселях на першому поверсі багатоквартирного будинку.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та патрульні сектору реагування Бердичівського райвідділу поліції. Криміналісти вилучили понад десяток стріляних гільз до автоматичної зброї. Водночас поліцейські розпочали заходи зі встановлення та затримання особи, що вчинила протиправні дії.

Вже опівдні наступного дня оперативники кримінальної поліції розшукали причетного. Слідчі затримали 32-річного жителя райцентру у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Згодом правоохоронці виявили та вилучили автоматичну зброю, яку чоловік заховав біля підвалу однієї з багатоповерхівок у місті. Нині її направлено на експертне дослідження.

Попередньо встановлено, що того вечора між затриманим та його знайомою виник конфлікт. Чоловік вирішив помститися та використав для цього зброю, хаотично стріляючи по будинку, в якому проживає жінка.

21 травня слідчі поліції під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури оголосили чоловікові про підозру у вчиненні хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України) та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України).

За вчинене підозрюваному може загрожувати від трьох до семи років ув’язнення.

Бердичівський районний відділ поліції