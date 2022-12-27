У Берегові колишнього керівника автошколи судитимуть за хабарництво

Берегівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього директора автошколи за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення іншою особою (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Під час слідства встановлено, що обвинувачений за грошову винагороду обіцяв допомогти чоловіку безперешкодно одержати посвідчення водія. Він запевнив, що вирішить питання щодо успішного проходження громадянином теоретичного іспиту та допуску його до практичної частини екзамену в одному з сервісних центрів МВС України в області.

У жовтні цього року правоохоронці викрили керівника організації при одержанні 8500 грн хабаря. Того ж місяця чоловіка було звільнено з місця роботи. Наразі він визнав вину у скоєному правопорушенні та погодився на призначення йому покарання у виді 51 тис. грн штрафу, уклавши з прокурором угоду про визнання винуватості. Зауважимо, що така сума у шість разів перевищує розмір одержаної закарпатцем неправомірної вигоди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділення Берегівського районного відділу поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури